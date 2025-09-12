Количество мужчин во всем мире продолжает сокращаться, а их фертильность за последние 100 лет упала в 8 раз, поэтому внимание к их здоровью необходимо. Об этом НСН заявил хирург-уролог Андрей Убогий.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила брать пример с Москвы и открывать по всей стране не только женские, но и мужские консультации. Об этом она сказала 11 сентября, выступая на пленарном заседании «Демография 2.0. Перезагрузка» в рамках Форума социальных инноваций регионов. Матвиенко подчеркнула, что еще не встречала зданий, где было бы написано «мужская консультация» и отметила растущий уровень бесплодия. Убогий отметил, что эта идея не нова.