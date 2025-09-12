Водители отвергли автомобили, допущенные к работе в такси
Андрей Попков заявил НСН, что водители такси ждут отечественный автомобиль, который будет соответствовать всем критериям.
Водители такси ожидают, что в 2026 году будет представлен специализированный автомобиль для отрасли, заявил НСН председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков.
Стал известен предварительный список автомобилей, которые могут быть допущены к работе в качестве такси с 1 марта 2026 года. Пока по заявленным критериям для работы в такси полностью подходят вся действующая линейка Lada: семейства Granta, Vesta, Niva, Largus и Aura. По одному из критериев подходит модельный ряд «Москвича» — 3, 3е, 6 и 8. Кроме того, по информации «Коммерсанта», в список могут включить ряд электромобилей Evolute. В перечень могут добавить Voyah Free и Dream, поскольку на российском рынке нет локализованных машин в сегментах «бизнес», «элит» и «круиз». Попков раскритиковал этот список.
«Вряд ли производители одномоментно смогут удовлетворить спрос по машинам. Поэтому будут, скорее всего, вводить какие-то новые модели отдельно для такси. Нам нужен специализированный автомобиль – большой, надежный, комфортабельный, безопасный. Работы уже ведутся, мы надеемся, что к следующему году производители нас чем-то порадуют», - отметил он.
Попков подчеркнул, что водители такси ждут отечественный автомобиль, который будет соответствовать всем критериям.
«Нам не нужен китайский автопром, собранный у нас, нам нужен автомобиль, который удовлетворит все потребности отрасли. Из заявленных машин мы не видим подходящий вариант. Все они маленького размера, китайского производства, в надежности и безопасности есть сомнения. Автомобили должны соответствовать 21 веку, а не 20-му. Все удобства, к которым мы привыкли, должны быть. Мы должны стремиться к тому, чтобы российские автомобили были самыми лучшими. Этого мы и ждем. Не хотим китайских копий, нужны свои разработки», - добавил собеседник НСН.
Закон о локализации автомобилей затронет 700 тысяч водителей такси, работающих с агрегаторами, однако нужно сделать так, чтобы нововведения были максимально безболезненны для граждан - рост цен на поездки на 30% недопустим. Об этом НСН рассказал первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Гусев призвал приравнять вейпы к наркотикам
- Песков заявил о паузе в прямых переговорах России и Украины
- Водители отвергли автомобили, допущенные к работе в такси
- Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 17%
- Даже зубы: Россиянам рассказали, как стресс разрушает здоровье
- Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России
- Шаман выступит девятым на «Интервидении»
- Москвичам пообещали еще несколько дней приятной погоды
- Сокуров предложил «дотянуть» школьников до фильмов Тарковского
- Армия России установила контроль над Новопетровским в Днепропетровской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru