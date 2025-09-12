«Вряд ли производители одномоментно смогут удовлетворить спрос по машинам. Поэтому будут, скорее всего, вводить какие-то новые модели отдельно для такси. Нам нужен специализированный автомобиль – большой, надежный, комфортабельный, безопасный. Работы уже ведутся, мы надеемся, что к следующему году производители нас чем-то порадуют», - отметил он.

Попков подчеркнул, что водители такси ждут отечественный автомобиль, который будет соответствовать всем критериям.

«Нам не нужен китайский автопром, собранный у нас, нам нужен автомобиль, который удовлетворит все потребности отрасли. Из заявленных машин мы не видим подходящий вариант. Все они маленького размера, китайского производства, в надежности и безопасности есть сомнения. Автомобили должны соответствовать 21 веку, а не 20-му. Все удобства, к которым мы привыкли, должны быть. Мы должны стремиться к тому, чтобы российские автомобили были самыми лучшими. Этого мы и ждем. Не хотим китайских копий, нужны свои разработки», - добавил собеседник НСН.

Закон о локализации автомобилей затронет 700 тысяч водителей такси, работающих с агрегаторами, однако нужно сделать так, чтобы нововведения были максимально безболезненны для граждан - рост цен на поездки на 30% недопустим. Об этом НСН рассказал первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

