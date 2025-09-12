Водители отвергли автомобили, допущенные к работе в такси

Андрей Попков заявил НСН, что водители такси ждут отечественный автомобиль, который будет соответствовать всем критериям.

Водители такси ожидают, что в 2026 году будет представлен специализированный автомобиль для отрасли, заявил НСН председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков.

Стал известен предварительный список автомобилей, которые могут быть допущены к работе в качестве такси с 1 марта 2026 года. Пока по заявленным критериям для работы в такси полностью подходят вся действующая линейка Lada: семейства Granta, Vesta, Niva, Largus и Aura. По одному из критериев подходит модельный ряд «Москвича» — 3, 3е, 6 и 8. Кроме того, по информации «Коммерсанта», в список могут включить ряд электромобилей Evolute. В перечень могут добавить Voyah Free и Dream, поскольку на российском рынке нет локализованных машин в сегментах «бизнес», «элит» и «круиз». Попков раскритиковал этот список.

Московский таксист заработал за месяц 1 млн рублей

«Вряд ли производители одномоментно смогут удовлетворить спрос по машинам. Поэтому будут, скорее всего, вводить какие-то новые модели отдельно для такси. Нам нужен специализированный автомобиль – большой, надежный, комфортабельный, безопасный. Работы уже ведутся, мы надеемся, что к следующему году производители нас чем-то порадуют», - отметил он.

Попков подчеркнул, что водители такси ждут отечественный автомобиль, который будет соответствовать всем критериям.

«Нам не нужен китайский автопром, собранный у нас, нам нужен автомобиль, который удовлетворит все потребности отрасли. Из заявленных машин мы не видим подходящий вариант. Все они маленького размера, китайского производства, в надежности и безопасности есть сомнения. Автомобили должны соответствовать 21 веку, а не 20-му. Все удобства, к которым мы привыкли, должны быть. Мы должны стремиться к тому, чтобы российские автомобили были самыми лучшими. Этого мы и ждем. Не хотим китайских копий, нужны свои разработки», - добавил собеседник НСН.

Закон о локализации автомобилей затронет 700 тысяч водителей такси, работающих с агрегаторами, однако нужно сделать так, чтобы нововведения были максимально безболезненны для граждан - рост цен на поездки на 30% недопустим. Об этом НСН рассказал первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
ТЕГИ:АвтомобилиТакси

