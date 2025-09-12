Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 17%

В сообщении регулятора говорится, что «устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились», а «экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста».

Также отмечается, текущая жёсткость денежно-кредитных условий будет поддерживаться с целью возвращения инфляции к целевому показателю 4% в 2026 году, сообщает RT.

В Центробанке добавили, что следующее заседание по ключевой ставке пройдёт 24 октября 2025 года.

Ранее экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев заявил «Радиоточке НСН», что снижение ключевой ставки в нынешних реалиях закончится «кредитным пузырем», ослаблением рубля и ростом цен.

