Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 17%

Ключевая ставка в России была снижена с 18% до 17%. Как Соответствующее решение было принято Советом директоров Центробанка РФ на заседании 12 сентября.

Россиян предупредили о долларе по 95 рублей из-за снижения ставки ЦБ

В сообщении регулятора говорится, что «устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились», а «экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста».

Также отмечается, текущая жёсткость денежно-кредитных условий будет поддерживаться с целью возвращения инфляции к целевому показателю 4% в 2026 году, сообщает RT.

В Центробанке добавили, что следующее заседание по ключевой ставке пройдёт 24 октября 2025 года.

Ранее экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев заявил «Радиоточке НСН», что снижение ключевой ставки в нынешних реалиях закончится «кредитным пузырем», ослаблением рубля и ростом цен.

