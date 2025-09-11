Российская армия освободила Сосновку в Днепропетровской области
11 сентября 202512:38
Армия России освободила село Сосновка в Днепропетровской области, передает Минобороны.
Отмечается, что эту территорию взяли под контроль силы группировки войск «Восток».
«Подразделения... в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Сосновка», - указали в военном ведомстве.
Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Вооруженные силы РФ установили огневой контроль над трассой Херсон — Николаев, пишет «Свободная пресса».
