Российская армия освободила Сосновку в Днепропетровской области

Армия России освободила село Сосновка в Днепропетровской области, передает Минобороны.

Российская армия освободила населенный пункт Хорошее

Отмечается, что эту территорию взяли под контроль силы группировки войск «Восток».

«Подразделения... в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Сосновка», - указали в военном ведомстве.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Вооруженные силы РФ установили огневой контроль над трассой Херсон — Николаев, пишет «Свободная пресса».

