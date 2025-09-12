Шаман выступит девятым на «Интервидении»
Певец Шаман (Ярослав Дронов), который представит Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», выступит на смотре девятым. Об этом сообщается в Telegram-канале «Интервидения».
Жеребьевка участников смотра состоялась в Москве в Национальном центре «Россия». В выборе порядковых номеров для конкурсантов помогал «Царь-самовар». Представители делегаций по очереди в алфавитном порядке наливали воду из самовара в специальные термокружки, на которых проявлялся номер выступления.
Программу «Интервидения» откроет конкурсант с Кубы. Последним, 23-м, станет выступление представителя Индии.
Международный конкурс пройдет в Москве 20 сентября, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
