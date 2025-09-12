Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России

Речь идёт о рестрикциях, которые были введены Евросоюзом после начала специальной военной операции на Украине. В настоящее время ограничения дейсвуют в отношении более 2 500 физлиц и компаний.

Отмечается, что указанные антироссийские санкции действуют до 15 сентября. Новое согласование продлевает их ещё на шесть месяцев.

Ранее Япония ввела дополнительные санкции против РФ, включив в список 14 физлиц и 47 организаций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

