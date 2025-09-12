Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России

Постпреды стран Евросоюза согласовали продление персональных санкций против России. Как сообщает RT, об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

Правительство Великобритании вновь расширило список антироссийских санкций

Речь идёт о рестрикциях, которые были введены Евросоюзом после начала специальной военной операции на Украине. В настоящее время ограничения дейсвуют в отношении более 2 500 физлиц и компаний.

Отмечается, что указанные антироссийские санкции действуют до 15 сентября. Новое согласование продлевает их ещё на шесть месяцев.

Ранее Япония ввела дополнительные санкции против РФ, включив в список 14 физлиц и 47 организаций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСанкции ЕСЕвросоюз

