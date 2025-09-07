Российские военные выбили ВСУ из села Юнаковка
7 сентября 202513:00
Российская армия выбила украинские подразделения из населенного пункта Юнаковка (Сумская область) — ключевого для обороны ВСУ. Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в интервью РИА Новости.
По его словам, в ходе прошлогоднего вторжения украинской армии в Курскую область через Юнаковку проходил основной путь снабжения ВСУ.
Ранее российская армия освободила в зоне спецоперации село Хорошее (Днепропетровская область). Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
