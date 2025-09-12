«В ближайшие выходные и последующие дни температура воздуха в столичном регионе в ночные часы будет выше, чем в предыдущий период, а дневная температура практически останется на уровне около 20 градусов в Москве и до +21…+23 градусов по области. Ветер сменится с северного и северо-восточного на юго-восточный. Практически до середины следующей недели сохранятся все черты бабьего лета. Это, конечно, не классическое бабье лето, потому что обычно оно наступает с распространением гребня юго-западного антициклона. Сейчас такой подарок нам преподнес северный антициклон. Он сначала повернулся к нам своей холодной стороной, поэтому дул северный ветер, но потом он начал смещаться на восток и юго-восток, и сейчас ветер сменится уже на восточный и юго-восточный, а затем сменится и на южный. Так что о лете печалиться не следует», - отметила синоптик.