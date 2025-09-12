Москвичам пообещали еще несколько дней приятной погоды
Ждать повышения температуры не стоит, но и резкого наступления холода в ближайшее время не ожидается, заявила в беседе с НСН синоптик Татьяна Позднякова.
До середины следующей недели в столичном регионе сохранятся все черты бабьего лета, заявила НСН ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«В ближайшие выходные и последующие дни температура воздуха в столичном регионе в ночные часы будет выше, чем в предыдущий период, а дневная температура практически останется на уровне около 20 градусов в Москве и до +21…+23 градусов по области. Ветер сменится с северного и северо-восточного на юго-восточный. Практически до середины следующей недели сохранятся все черты бабьего лета. Это, конечно, не классическое бабье лето, потому что обычно оно наступает с распространением гребня юго-западного антициклона. Сейчас такой подарок нам преподнес северный антициклон. Он сначала повернулся к нам своей холодной стороной, поэтому дул северный ветер, но потом он начал смещаться на восток и юго-восток, и сейчас ветер сменится уже на восточный и юго-восточный, а затем сменится и на южный. Так что о лете печалиться не следует», - отметила синоптик.
По её словам, теплая погода без осадков продержится в столичном регионе до середины следующей недели.
«Нас ждут еще несколько дней приятной, теплой погоды. Она продержится практически до середины следующей недели. После этого погода немного изменится, потому что атлантический циклон отметится небольшими дождями, но существенной смены температурного режима не произойдет. Столбики термометров опустятся чуть ниже из-за того, что будет больше облаков. В течение сентября уменьшается высота солнца и наступает астрономическая осень, поэтому ждать повышения температуры особенно не стоит, но все модели показывают, что обвала холода не ожидается, во всяком случае, до 26 сентября включительно», - добавила Позднякова.
Ранее ведущий специалист российского центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал осеннюю погоду во второй половине сентября, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
