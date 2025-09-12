Песков заявил о паузе в прямых переговорах России и Украины

Он отметил, что каналы общения между сторонами налажены и российские переговорщики «имеют возможность по этим каналам общаться», сообщает RT.

«Но пока, наверное, скорее, можно говорить о паузе», - указал представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности Москвы повысить уровень переговоров с Киевом «до действительно высокого политического уровня», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

