Эльбрус, киты и джунгли: Почему в России растет спрос на «опасный» туризм
Алексан Мкртчян и Дмитрий Арутюнов заявили НСН, что приключенческий туризм должен быть организован профессионалами, чтобы избежать ЧП.
Приключенческий туризм – это всегда опасно, необходимо покупать туры только у проверенных туроператоров, заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в пресс-центре НСН.
«В целом приключенческий туризм сегодня не такой массовый и организованный. Он все-таки опасный. В целях экономии недобросовестные компании берут одного гида на шесть-восемь человек в горы, а это неправильно. Это очень опасно, здесь не должны быть иллюзий. Надо всегда десять раз перестраховаться, найти правильного туроператора, уточнить про экипировку и так далее. На Эльбрусе ситуация меняется каждую неделю, гиды должны ходить туда постоянно, чтобы знать, что происходит. Подняться на Эльбрус – это не прогулка, это серьезное дело», - отметил он.
Со своей стороны, гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов добавил, что спрос на такой туризм будет всегда.
«Спрос колоссальный. Приключенческий туризм в России будет существовать всегда, это не такое дешевое удовольствие. У нас много состоятельных людей в возрасте 40 лет. Это не всегда альпинизм. Есть путешествия, чтобы смотреть на китов, например, кто-то любит джунгли. Конечно, такой туризм должен быть безопасным. Надо выбирать оператора и организаторов, которые имеют все необходимые лицензии», - рассказал он.
