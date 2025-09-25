Мантуров: Гособоронзаказ в России выполняется в полном объеме
Гособоронзаказ в России в 2025 году выполняется в полном объёме. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
На совещании с представителями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) он отметил, что уже утверждён график производства особо востребованной номенклатуры на 2026 год. Для реализации планов предприятия формируют запасы материалов и комплектующих.
«Мы должны наращивать средства противодействия атакам противника, делать особый акцент на обеспечении антитеррористической безопасности, на повышение защищенности приграничных территорий и парирование киберугроз», - подчеркнул первый вице-премьер.
Ранее начальник радиотехнической службы ВМФ РФ Олег Лопатиев получил девять лет колонии за взятки в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
