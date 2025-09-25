Николя Саркози получил пять лет тюрьмы

Политика признали виновным в соучастии в преступной группе, однако оправдали по обвинению в сокрытии хищения государственных средств и в пассивной коррупции, пишет RT.

Прокуратура Франции требовала для Саркози семь лет тюрьмы. Суд же ограничился пятью годами лишения свободы с отсрочкой ареста, а также штрафом в 100 тысч евро.

Ранее Саркози был лишён высшей госнаграды Франции — ордена Почётного легиона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

