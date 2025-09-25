БДТ снял с репертуара спектакль с Басилашвили и Фрейндлих «Лето одного года»
Большой драматический театр (БДТ) имени Георгия Товстоногова снял с репертуара спектакль «Лето одного года». Об этом сообщает пресс-служба театра.
Как пишет RT, главные роли в постановке исполняли народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, а также народный артист СССР Олег Басилашвили.
В театре отметили, что впервые спекталь был сыгран в декабре 2010 года и за прошедшие 15 лет его показали 221 раз.
«Мы будем скучать... сейчас творческая команда спектакля принимает решение о расставании со зрителями, каким бы трудным оно ни было» - указали в БДТ.
Ранее Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко объявил планы на 107-й сезон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
