Силы ПВО за неделю сбили самолет ВСУ, 1377 украинских дронов и 18 авиабомб

Российские военные за прошедшую неделю уничтожили украинский самолет Су-27, 18 авиабомб и более 1300 беспилотников. Об этом говорится в сводке Минобороны о ситуации в зоне специальной военной операции.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты... Су-27 воздушных сил Украины, 18 управляемых авиационных бомб, девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США», — указали в ведомстве.

Кроме того, армия России ликвидировала ракету большой дальности «Нептун» и 1377 беспилотников самолетного типа.

Ранее в Минобороны заявили, что ночью 29 августа военные уничтожили 54 украинских беспилотника над территорией России, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:СпецоперацияПВОМинобороныБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры