Хинштейн: Украинский беспилотник совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2
25 сентября 202514:51
Беспилотник Вооружённых сил Украины совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатов. Как пишет RT, об этом заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
По его словам, в результате падения дрон зацепил одно из строений на территории строящейся станции.
«Угрозы возгорания нет. Пострадавших нет. Курская АЭС-2 продолжает работать в штатном режиме», - написал Хинштейн.
Ранее в результате падения украинского беспилотника было незначительно повреждено здание третьего энергоблока Смоленской АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме исключили выпуск в России купюры номиналом 10 тысяч рублей
- Саркози заявил о намерении обжаловать приговор суда
- У Dota и Counter-Strike на уроках физкультуры нашлись противники
- Авиапассажирам напомнили о необходимости иметь бумажный билет
- Хинштейн: Украинский беспилотник совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2
- Экс-депутат Верховной рады предположил, что Украина не доживет до выборов
- Новак заявил о небольшом дефиците на розничном рынке топлива
- Специалист по безопасности предрек рост столкновений самолетов с БПЛА
- Николя Саркози получил пять лет тюрьмы
- Учителя назвали неоправданным премирование по результатам учащихся
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru