Хинштейн: Украинский беспилотник совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2

Беспилотник Вооружённых сил Украины совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатов. Как пишет RT, об этом заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Последнюю линию электропередачи ЗАЭС отключили после атаки ВСУ

По его словам, в результате падения дрон зацепил одно из строений на территории строящейся станции.

«Угрозы возгорания нет. Пострадавших нет. Курская АЭС-2 продолжает работать в штатном режиме», - написал Хинштейн.

Ранее в результате падения украинского беспилотника было незначительно повреждено здание третьего энергоблока Смоленской АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
