Хинштейн: Украинский беспилотник совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2

Силы ПВО уничтожили за утро пять украинских БПЛА над регионами России Семьи погибших от атаки ВСУ жителей Новороссийска получат по полтора миллиона рублей Песков: Россия готова к участию в процессе отказа мира от биологического оружия Российские аграрии собрали уже порядка 121 миллиона тонн зерновых Выпуск новой купюры номиналом 50 рублей планируется в 2027 году Глава «Арт-тур» уверен, что акулы в Египте – это проблема, которую создали сами люди