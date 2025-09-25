Новак заявил о небольшом дефиците на розничном рынке топлива

Российское правительство наблюдает небольшой дефицит предложения на розничном рынке топлива. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

АЗС ограничивают объемы отпуска бензина в РФ

«Есть небольшой дефицит нефтепродуктов, который покрывается за счёт накопленных остатков», - сказал он.

Вице-премьер добавил, что сложившаяся ситуация характерна для сезона, при этом «по сентябрю, и октябрю баланс сложен».

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что причиной перебоев с топливом в регионе является снижение объёмов производства на российских нефтеперерабатывающих заводах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

