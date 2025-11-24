Армия России освободила Затишье в Запорожской области
24 ноября 202512:55
Вооруженные силы России взяли под контроль село Затишье в Запорожской области. Об этом рассказали в Минобороны.
«Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных наступательных действий освободили... Затишье», - говорится в сообщении.
Ранее армия России установила контроль над населенными пунктами Петровское, Тихое и Отрадное.
