«В Америке жесткие антимонопольные органы, они будут это решать. В целом это не имеет прямого отношения к производству полнометражных игровых фильмов. Поэтому не уверен, что это приведет к страшному монополизму. Но в любом случае службы будут решать, допускать ли это объединение или нет. За сделкой будут внимательно следить, поэтому монополии я не жду. Студия New Line Cinema в свое время вошла в состав Warner Bros., киноиндустрия от этого не развалилась, Голливуд не умер. Эта студия считалась мейджором, но они не выдержали конкуренции на рынке. Такое бывает, это нормальный абсолютно процесс. Как говорилось в «Крестном отце», ничего личного, только бизнес», - отметил он.

По его словам, на гонорарах актеров это не отразится.

«Если, условно, Джонни Деппу платили 30 миллионов за фильм, ему и будут платить столько. Государству выгодно, что из этих миллионов он заплатит огромные налоги. Это может отразиться на втором юните, на осветителях и прочих специалистах. Но массовых увольнений не будет, кто работать будет? Ничего катастрофического», - заключил собеседник НСН.

Любую из возможных конфигураций сделки будут проверять антимонопольные органы США. Если активы купит Netflix, это приведет к слиянию стриминга с его главным конкурентом HBO Max. Договоренность с Comcast или Paramount приведет к риску монополии в кинопроизводстве: первой принадлежит Universal Pictures, а второй - Paramount Pictures, которые наравне в Warner Bros. считаются крупнейшими мейджорами и основателями Голливуда.

