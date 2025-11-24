Россия не получала от США сведений о результатах переговорах в Женеве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее американская делегация провела встречу в Швейцарии с представителями Украины. По данным СМИ, Вашингтон пригрозил прекратить любую помощь, если Киев не согласится на предложенную сделку по урегулированию конфликта, пишет «Свободная пресса».

«Мы пока не получали никакой информации», - рассказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что Москва внимательно отслеживает сообщения СМИ, которые шли в последние дни в том числе из Женевы, но российская сторона не располагает официальными данными.

