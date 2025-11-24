Шоу «Районы-кварталы» «НАШЕго Радио» стало лауреатом премии «Радиомания-2025»
Шоу «Районы-кварталы», выходящее в эфире радиостанции «НАШЕ Радио» в Санкт-Петербурге, победило в номинации «Радио-игра» Национальной премии в области радиовещания «Радиомания-2025».
Программа посвящена истории Санкт-Петербурга, в ней принимают участие историки и краеведы.
По словам гендиректора радиостанции «НАШЕ Радио — Санкт-Петербург» Елены Даниловой, далеко не все эфирные игры пользуются популярностью у слушателей, но «Районы-кварталы» смогли пройти эту проверку.
«Вот уже несколько лет каждые выходные Валера Жук делает отличный микс из азарта и знаний о нашем прекрасном городе, и эта радиоигра — одна из любимых у наших слушателей. Приятно, что жюри "Радиомании" солидарно с ними в этом!», — подчеркнула Данилова.
Национальную премию «Радиомания-2025» ежегодно вручают за выдающиеся успехи в сфере радиовещания. Жюри отбирает лучшие проекты — цифровые и эфирные программы, технологические инновации и креативные форматы.
