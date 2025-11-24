«По полстакана в день!»: Как семена черного тмина помогут похудеть
Похудеть при помощи черного тмина довольно сложно, поскольку для этого нужна каждый день съедать более чем по полстакана его семян, сказала НСН Анна Белоусова.
Черный тмин действительно помогает похудеть, однако для этого необходимо ежедневно съедать по 100-150 граммов семян, что достаточно проблематично. Об этом НСН заявила врач-диетолог Анна Белоусова.
Семена черного тмина помогают бороться с ожирением. К такому выводу пришли японские ученые, исследование опубликовано в журнале Food Science & Nutrition. Белоусова подтвердила выводы ученых, но заявила, что для того, чтобы похудеть, надо съедать по 100-150 граммов семян в сутки.
«Рассчитывать на тмин как на “волшебную палочку” не стоит. То, что черный тмин помогает похудеть, поняли не только японцы: уже пять-семь лет семена черного тмина считаются очередным “суперфудом”, который везде позиционируют. Но не забудем, что то, что делается в пробирке, в лабораторных условиях, нужно переносить на живого человека. Все сказанное о черном тмине — правда, но вопрос в дозировках. Для того, чтобы черный тмин сработал как средство для похудения, нужно съедать по 100-150 граммов семян в день, что достаточно проблематично, это больше, чем полстакана. Можно смешать тмин с кефиром, но семена вкупе с кисломолочными продуктами больше чистят кишечник. Кроме того, если семена тмина есть в полусыром или даже сыром виде, то возможна гиперстимуляция кишечной моторики, что может привести к диарее», — сказала Белоусова.
Собеседник НСН добавила, что масло черного тмина помогает бороться с холестерином.
«То же самое касается масла черного тмина — не стоит забывать, что любое растительное масло, из чего бы его ни выжимали, всегда на 99,9% состоит из жирных кислот. На биологически активные вещества приходятся доли процента. Поэтому от масла черного тмина мы каких-то чудес не ждем, кроме как антихолестеринового действия. Это замена более тяжелым заправкам. Но это не значит, что масло черного тмина надо бесконтрольно употреблять, потому что это может из-за большого количества жиров привести к ожирению», — подытожила она.
Ранее диетолог Марият Мухина заявила, что облепиха — это самая недооцененная ягода, которая содержит противораковые вещества, снижает уровень холестерина, а также полезна для зрения и кожи.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «По полстакана в день!»: Как семена черного тмина помогут похудеть
- Армия России освободила Затишье в Запорожской области
- Москва не получала от США информации об итогах переговоров в Женеве
- Шоу «Районы-кварталы» «НАШЕго Радио» стало лауреатом премии «Радиомания-2025»
- СМИ: Стубб и Мелони посетят Вашингтон
- «Сделал рекламу — расстрелять?»: Блогеры выступили против новых запретов Госдумы
- На «Почте Донбасса» произошел сбой информационных систем из-за кибератаки
- Умерла актриса Театра сатиры Валентина Шарыкина
- Азаров уличил Европу в попытке превратить мирный план в «бесконечную войну»
- В Финляндии могут разместить подразделение НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru