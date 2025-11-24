«Сделал рекламу — расстрелять?»: Блогеры выступили против новых запретов Госдумы
Действующие законы помогают и пользователям, и авторам, и площадкам, поэтому менять их не надо, заявила НСН Ольга Берек.
Блогеры приспособились к новым законам о рекламе и помогают повышать трафик российским социальным сетям. Новые штрафы только убьют малый и средний бизнес, а не помогут отрасли, рассказала президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек в беседе с НСН.
Депутаты Госдумы во главе с Анатолием Выборным подготовили законопроект об увеличении штрафов за рекламу в Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Максимальный размер штрафа для физлиц могут поднять с 2,5 тысяч до 80 тысяч рублей, для юрлиц — с 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Об этом сообщили «Известия». Берек раскритиковала эту идею.
«Увеличение штрафов легко обсуждать депутатам, у которых доходы выше, чем у малого и среднего бизнеса. На самом деле никаких оснований для этого нет. Зато парламентарии думают, что таким образом выслужатся перед государством. На самом деле они создали феноменальное оружие для недобросовестной конкуренции. Можно утонуть в штрафах, писать бесконечные кляузы друг на друга. Это только убьет малый и средний бизнес, вот и все. Давайте сразу расстреливать: не по той стороне дороге прошел — расстрелять, рекламу "запилил" — расстрелять», — возмутилась она.
По словам Берек, рекламы в запрещенных соцсетях на самом деле стало меньше, и те, кто приспособился, от этого выиграли.
«Блогеры приспособились очень легко. Они имеют право вести социальную сеть и в ней демонстрировать товар. А все подробности, как купить, сколько это стоит и прочее указывать в Telegram и VK. Таким образом происходит максимальное число интеграций, и это выгодно как для блогеров, так и для российских площадок. Вовлеченность увеличилась в разы. К тому же у пользователей Instagram исчезла агрессивная реклама, а ее число сократилось. Люди стали потреблять не только развлекательный, но и полезный контент», — отметила она.
