Блогеры приспособились к новым законам о рекламе и помогают повышать трафик российским социальным сетям. Новые штрафы только убьют малый и средний бизнес, а не помогут отрасли, рассказала президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек в беседе с НСН.



Депутаты Госдумы во главе с Анатолием Выборным подготовили законопроект об увеличении штрафов за рекламу в Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Максимальный размер штрафа для физлиц могут поднять с 2,5 тысяч до 80 тысяч рублей, для юрлиц — с 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Об этом сообщили «Известия». Берек раскритиковала эту идею.