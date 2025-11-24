СМИ: Стубб и Мелони посетят Вашингтон

Около 22 тыс. автомобилей с начала года повторно перемещались на спецстоянки в Москве Систему цифрового контроля лечения пациентов внедрили во все стационары Москвы Собянин: Станция «Достоевская» Кольцевой линии метро готова уже на 35% На ВДНХ подготовили культурную программу на зимние праздники Вильфанд: Предстоящая зима в Москве будет холоднее прошлогодней