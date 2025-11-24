СМИ: Стубб и Мелони посетят Вашингтон

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер Италии Джорджа Мелони посетят Вашингтон. Об этом пишет швейцарское издание Temps.

СМИ: План США по Украине был изменен после переговоров в Женеве

По его данным, политики вылетели в американскую столицу в воскресенье. Издание назвало Стубба «новым лучшим другом» президента США Дональда Трампа.

Ранее финский лидер сообщил, что провел разговор с главой Белого дома по поводу плана США по Украине.

Визит Стубба и Мелони в Соединенные Штаты пройдет после состоявшихся в Женеве переговоров американской и украинской делегаций. В офисе президента Украины назвали встречу конструктивной и крайне продуктивной, пишет «Свободная пресса».

