Песков призвал дождаться официальной информации о мирном плане США

По его словам, вопрос урегулирования на Украине «слишком ответственный и сложный», чтобы «руководствоваться только сообщениями СМИ».

«Мы не знаем, насколько это всё соответствует реальности... нужно исходить из той информации, которая поступает по официальным каналам», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Россия не получала от США сведений о результатах американо-украинской встречи в Женеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

