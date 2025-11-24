Песков призвал дождаться официальной информации о мирном плане США
Обсуждение возможного мирного плана США через СМИ в Кремле считают невозможным и некорректным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, вопрос урегулирования на Украине «слишком ответственный и сложный», чтобы «руководствоваться только сообщениями СМИ».
«Мы не знаем, насколько это всё соответствует реальности... нужно исходить из той информации, которая поступает по официальным каналам», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что Россия не получала от США сведений о результатах американо-украинской встречи в Женеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
