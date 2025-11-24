Кевин Спейси опроверг информацию о том, что стал бездомным

Американский киноактер Кевин Спейси в своих соцсетях заявил, что информация в СМИ о том, что он якобы стал бездомным, не соответствуют действительности.

Кевин Спейси признался, что находится на грани банкротства

По его словам, газета The Telegraph, которой он дал интервью, «намеренно использовала вводящий в заблуждение заголовок ради просмотров».

Артист отметил, что есть действительно «много тех, кто живет на улице или в своей машине или находится в тяжёлом финансовом положении».

«Я от всей души им сочувствую. Но из самой статьи понятно, что я не один из них. И я не пытался утверждать обратное», - заключил он.

Ранее Спейси в интервью The Telegraph рассказал, что из-за финансовых трудностей больше не имеет постоянного дома, поэтому ему приходится жить в отелях или съёмных квартирах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: flickr.com // Strelka Institute for Media
