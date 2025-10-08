Армия России освободила запорожскую Новогригоровку
8 октября 202512:25
Вооруженные силы России освободили село Новогригоровка в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны.
Контроль над территорией установили бойцы группировки войск «Восток».
«Подразделения... в результате решительных действий освободили населенный пункт Новогригоровка», — отметили в оборонном ведомстве.
Ранее группировка «Восток» взяла под контроль село Нововасилевское в Запорожской области.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нобелевскую премию по химии получили разработчики металлорганических каркасов
- Глава СПЧ: Запрет доставлять нехаляльные продукты противоречит Конституции РФ
- Чудовищные ДТП: В России призвали давать пожизненный срок пьяным водителям
- При обстреле ВСУ белгородского поселка Маслова Пристань пострадали 10 человек
- СМИ: США передадут Киеву ограниченное количество Tomahawk для давления на Россию
- Голос Кинчева на фоне: Чем удивит новый альбом группы «Кино»
- Жесткие экологические штрафы для компаний призвали отложить на три года
- Армия России освободила запорожскую Новогригоровку
- Рябков: Импульс украинскому урегулированию после встречи на Аляске исчерпан
- Рогов назвал векторы наступления ВС РФ в Запорожской области
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru