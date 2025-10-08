Армия России освободила запорожскую Новогригоровку

Вооруженные силы России освободили село Новогригоровка в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны.

Рогов назвал векторы наступления ВС РФ в Запорожской области

Контроль над территорией установили бойцы группировки войск «Восток».

«Подразделения... в результате решительных действий освободили населенный пункт Новогригоровка», — отметили в оборонном ведомстве.

Ранее группировка «Восток» взяла под контроль село Нововасилевское в Запорожской области.

ФОТО: РИА Новости
