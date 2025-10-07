ВС России освободили Федоровку и Нововасилевское
7 октября 202512:21
Армия России освободила село Федоровка в Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило Минобороны.
Населенный пункт перешел под контроль Вооруженных сил РФ благодаря активным действиям подразделений «Южной» группировки войск.
В свою очередь, силы группировки войск «Восток» активными и решительными действиями освободили село Нововасилевское в Запорожской области.
Ранее военкоры сообщили, что армия РФ окончательно освободила населенный пункт Отрадное в Харьковской области, пишет «Свободная пресса». Минобороны подтвердило эти данные.
