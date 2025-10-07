ВС России освободили Федоровку и Нововасилевское

Армия России освободила село Федоровка в Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило Минобороны.

Населенный пункт перешел под контроль Вооруженных сил РФ благодаря активным действиям подразделений «Южной» группировки войск.

В свою очередь, силы группировки войск «Восток» активными и решительными действиями освободили село Нововасилевское в Запорожской области.

Ранее военкоры сообщили, что армия РФ окончательно освободила населенный пункт Отрадное в Харьковской области, пишет «Свободная пресса». Минобороны подтвердило эти данные.

ФОТО: РИА Новости
