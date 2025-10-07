ВС России освободили Федоровку и Нововасилевское

ФСБ задержала жителя Подмосковья за призывы бомбить гражданскую инфраструктуру Москвы В Мосгордуме предложили создать интерактивную карту дорожных и коммунальных работ ЦОДД отчитался о перевыполнении плана по нанесению «вафельниц» на текущий год Мэр Москвы поздравил президента России с днем рождения Первый снег в Москве может выпасть в последних числах октября