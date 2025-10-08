При обстреле ВСУ белгородского поселка Маслова Пристань пострадали 10 человек

Как отметил Гладков, он выехал на место ЧП вместе с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым. Губернатор уточнил, что при обстреле погибли двое мужчин и молодая женщина.

«Девять мирных жительниц получили ранения: четыре женщины получили множественные осколочные ранения, еще у пятерых предварительно диагностированы баротравмы», - указал Гладков.

Кроме того, из-за атаки в двух многоквартирных домах были повреждены кровли, фасады, окна, балконы. Осколками посечены пять машин.

Позднее губернатор написал, что при ударе пострадали десять человек. Семь женщин доставили в медучреждения, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

