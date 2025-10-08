При обстреле ВСУ белгородского поселка Маслова Пристань пострадали 10 человек

Десять человек пострадали при атаке ВСУ на поселок Маслова Пристань Белгородской области. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Ранее губернатор сообщил, что в результате удара погибли три человека, один получил ранения, также был частично разрушен социальный объект.

Три человека погибли при ударе ВСУ по белгородской Масловой Пристани

Как отметил Гладков, он выехал на место ЧП вместе с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым. Губернатор уточнил, что при обстреле погибли двое мужчин и молодая женщина.

«Девять мирных жительниц получили ранения: четыре женщины получили множественные осколочные ранения, еще у пятерых предварительно диагностированы баротравмы», - указал Гладков.

Кроме того, из-за атаки в двух многоквартирных домах были повреждены кровли, фасады, окна, балконы. Осколками посечены пять машин.

Позднее губернатор написал, что при ударе пострадали десять человек. Семь женщин доставили в медучреждения, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ПострадавшиеПогибшиеБелгородская область

