При обстреле ВСУ белгородского поселка Маслова Пристань пострадали 10 человек
Десять человек пострадали при атаке ВСУ на поселок Маслова Пристань Белгородской области. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Ранее губернатор сообщил, что в результате удара погибли три человека, один получил ранения, также был частично разрушен социальный объект.
Как отметил Гладков, он выехал на место ЧП вместе с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым. Губернатор уточнил, что при обстреле погибли двое мужчин и молодая женщина.
«Девять мирных жительниц получили ранения: четыре женщины получили множественные осколочные ранения, еще у пятерых предварительно диагностированы баротравмы», - указал Гладков.
Кроме того, из-за атаки в двух многоквартирных домах были повреждены кровли, фасады, окна, балконы. Осколками посечены пять машин.
Позднее губернатор написал, что при ударе пострадали десять человек. Семь женщин доставили в медучреждения, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
