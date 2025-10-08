Вооруженные силы России на Запорожском фронте продвигаются по нескольким направлениям, при этом речи о возможном штурме самого города Запорожье не идет. Об этом заявил НСН сопредседатель координационного совета по интеграции новых территорий при Общественной палате РФ Владимир Рогов.

Глава Генерального штаба Валерий Герасимов ранее заявил, что группировка «Восток» ВС РФ продолжает наступать в Днепропетровской и Запорожской областях, под контроль с 1 сентября взято более 200 кв. км территории. По данным Минобороны, подразделения российской армии заняли населенный пункт Нововасилевское Запорожской области.

«На Запорожском фронте традиционных три участка. Первый - так называемый «дальневосточный». Это самая восточная часть Запорожской области, граничащая с ДНР на востоке и с Днепропетровской областью Украины на севере. В первую очередь там гуляйпольское направление, где идут серьёзные бои. Затем, ореховское направление, где есть колоссальная линия обороны, часть еще с советских времен осталась. Третье – степногорское направление, ближайшее географически (20 км) к городу Запорожью. Там идет сражение за Степногорск и Приморское. Это основные направления боевых действий. На степногорском - большое количество населенных пунктов, что затрудняет действия. Продвижение есть на всех участках фронта, правда, не такое быстрое, как хотелось бы. Наиболее интенсивное сейчас идет на гуляйпольском направлении. Там впервые давление с нашей стороны идет не только с юга на север, но и с востока на запад», - рассказал собеседник НСН.