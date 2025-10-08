Рогов назвал основные направления наступления ВС РФ в Запорожской области
Продвижение идет на трех участках, однако о штурме самого Запорожья речь пока не идет, заявил НСН сопредседатель координационного совета по интеграции новых территорий при Общественной палате РФ.
Вооруженные силы России на Запорожском фронте продвигаются по нескольким направлениям, при этом речи о возможном штурме самого города Запорожье не идет. Об этом заявил НСН сопредседатель координационного совета по интеграции новых территорий при Общественной палате РФ Владимир Рогов.
Глава Генерального штаба Валерий Герасимов ранее заявил, что группировка «Восток» ВС РФ продолжает наступать в Днепропетровской и Запорожской областях, под контроль с 1 сентября взято более 200 кв. км территории. По данным Минобороны, подразделения российской армии заняли населенный пункт Нововасилевское Запорожской области.
«На Запорожском фронте традиционных три участка. Первый - так называемый «дальневосточный». Это самая восточная часть Запорожской области, граничащая с ДНР на востоке и с Днепропетровской областью Украины на севере. В первую очередь там гуляйпольское направление, где идут серьёзные бои. Затем, ореховское направление, где есть колоссальная линия обороны, часть еще с советских времен осталась. Третье – степногорское направление, ближайшее географически (20 км) к городу Запорожью. Там идет сражение за Степногорск и Приморское. Это основные направления боевых действий. На степногорском - большое количество населенных пунктов, что затрудняет действия. Продвижение есть на всех участках фронта, правда, не такое быстрое, как хотелось бы. Наиболее интенсивное сейчас идет на гуляйпольском направлении. Там впервые давление с нашей стороны идет не только с юга на север, но и с востока на запад», - рассказал собеседник НСН.
Владимир Рогов также объяснил, почему говорить о возможном штурме самого Запорожья преждевременно.
«Это очень большой город, в два раза больше Мариуполя, например. Сейчас там выбивается военная инфраструктура, постоянно наносятся удары по военным предприятиям, типа «Мотор Сич» и «Прогресс». Происходит выбивание пунктов временной дислокации ВСУ и лишение их инфраструктурных объектов, которые обеспечивают подачу электроэнергии, других коммуникаций», - отметил Рогов.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным Financial Times, российская армия научилась обходить ПВО Украины. Как заявили изданию украинские и западные чиновники, это «переломным моментом для России».
