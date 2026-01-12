В Польше продлили арест российскому археологу Бутягину

По его словам, состояние учёного, «с учётом обстоятельств, можно оценить как относительно хорошее».

«Настроение — с учётом ситуации — позитивное, и на данный момент с его стороны не поступало никаких жалоб или негативной информации», - добавил юрист.

Ранее Бутягина задержали в Польше по требованию Украины «за проведение незаконных археологических поисков в Крыму», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».