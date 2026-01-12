В Польше продлили арест российскому археологу Бутягину

Окружной суд Варшавы продлил арест российскому археологу Александру Бутягину до 4 марта. Как сообщает RT, об этом заявил адвокат Адам Доманьский.

Польская прокуратура выступила за выдачу археолога Бутягина по запросу Киева

По его словам, состояние учёного, «с учётом обстоятельств, можно оценить как относительно хорошее».

«Настроение — с учётом ситуации — позитивное, и на данный момент с его стороны не поступало никаких жалоб или негативной информации», - добавил юрист.

Ранее Бутягина задержали в Польше по требованию Украины «за проведение незаконных археологических поисков в Крыму», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:АрестРоссиянеПольшаУченые

Горячие новости

Все новости

партнеры