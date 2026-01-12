В Польше продлили арест российскому археологу Бутягину
12 января 202617:28
Окружной суд Варшавы продлил арест российскому археологу Александру Бутягину до 4 марта. Как сообщает RT, об этом заявил адвокат Адам Доманьский.
По его словам, состояние учёного, «с учётом обстоятельств, можно оценить как относительно хорошее».
«Настроение — с учётом ситуации — позитивное, и на данный момент с его стороны не поступало никаких жалоб или негативной информации», - добавил юрист.
Ранее Бутягина задержали в Польше по требованию Украины «за проведение незаконных археологических поисков в Крыму», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
