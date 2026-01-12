В Госдуму на рассмотрение внесут межфракционный законопроект о ежегодной индексации зарплаты работников коммерческого сектора на уровень не ниже инфляции за прошлый год. С инициативой выступила группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым, сообщает ТАСС. Законопроект предполагает поправки в статью 134 Трудового кодекса, которая обязывает работодателей индексировать зарплаты, но не устанавливает четких сроков и порядка. Нилов заметил, что ежегодная индексация зарплат и прочих выплат с учетом уровня инфляции необходима.

«Сегодня в Трудовом кодексе такая обязанность работодателя зафиксирована, но реализуется по-разному. С учетом инфляции отсутствие индексации приводит к снижению покупательской способности у работающих граждан, что влияет на настроение, на демографию. С 1 января были проиндексированы пенсии. С 1 февраля будут проиндексированы 60 видов различных пособий. Индексация происходит, чтобы выплаты не обесценивались. Если законом предусмотреть более четкий механизм индексации, это будет обязательное требования для работодателя. Любое нарушение влечет за собой правовые последствия. Реагировать на это смогут профсоюзные организации, а также органы прокуратуры, органы трудовой инспекции по заявлению обращения граждан. Если человек выполняет трудовую функцию, она оплачивается. Стоимость его работы должна увеличиваться, как минимум, исходя из инфляции», - сказал он.