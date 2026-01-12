«Скупой платит дважды?»: К чему приведет ежегодная индексация зарплат
Индексация окладов не ниже инфляции гарантирует, что сотрудник не потеряет в доходе, сказал НСН депутат Ярослав Нилов. При этом HR-эксперт Гарри Мурадян допустил, что не все работодатели будут готовы на это пойти.
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил НСН, что ежегодная индексация зарплаты не ниже инфляции необходима, поскольку нельзя экономить на сотрудниках. При этом HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян заметил, что большая часть работодателей к 2026 году уже проиндексировали оклады.
В Госдуму на рассмотрение внесут межфракционный законопроект о ежегодной индексации зарплаты работников коммерческого сектора на уровень не ниже инфляции за прошлый год. С инициативой выступила группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым, сообщает ТАСС. Законопроект предполагает поправки в статью 134 Трудового кодекса, которая обязывает работодателей индексировать зарплаты, но не устанавливает четких сроков и порядка. Нилов заметил, что ежегодная индексация зарплат и прочих выплат с учетом уровня инфляции необходима.
«Сегодня в Трудовом кодексе такая обязанность работодателя зафиксирована, но реализуется по-разному. С учетом инфляции отсутствие индексации приводит к снижению покупательской способности у работающих граждан, что влияет на настроение, на демографию. С 1 января были проиндексированы пенсии. С 1 февраля будут проиндексированы 60 видов различных пособий. Индексация происходит, чтобы выплаты не обесценивались. Если законом предусмотреть более четкий механизм индексации, это будет обязательное требования для работодателя. Любое нарушение влечет за собой правовые последствия. Реагировать на это смогут профсоюзные организации, а также органы прокуратуры, органы трудовой инспекции по заявлению обращения граждан. Если человек выполняет трудовую функцию, она оплачивается. Стоимость его работы должна увеличиваться, как минимум, исходя из инфляции», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, при обязательной индексации зарплат некоторые работодатели действительно могут урезать премии. Однако наличие подобных бонусов сегодня не гарантирует сотрудникам стабильного дохода.
«Одни работодатели ежегодно увеличивают зарплату на фиксированную сумму, другие - на индекс инфляции. Кто-то увеличивает зарплату через повышение премиальной части. Однако важна минимальная гарантия - оклады должны быть проиндексированы. Возможно, в этом случае премиальная часть будет сокращаться. Но, если премия не прописана в контракте, это добровольное дело работодателя. Ее можно выплачивать, а можно не выплачивать. Надеюсь, под давлением дискуссий вокруг инициативы работодатели задумались, и кто-то уже принял решение об индексации. Нужно понимать, что специалист должен получать за выполненную работу обоснованные деньги. Нельзя экономить на зарплатах, думая, что человек, находясь в безвыходном положении, будет работать и за такие деньги. Многие работодатели уже обожглись. Надеялись, что смогут заместить наших граждан дешевой иностранной рабочей силой, а потом столкнулись с серьезным кадровым дефицитом. Работает пословица: "Скупой платит дважды"», - заметил он.
В свою очередь HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян в беседе с НСН не исключил, что в случае принятия инициативы некоторые работодатели предпочтут выдавать зарплату наличными.
«Формально работодатели будут стараться все соблюдать. Многие компании сейчас держат относительно небольшой оклад и большую переменную часть, - премии, бонусы, KPI, что позволяет «играть» структурой дохода, не меняя оклад годами. В трудовых договорах и положениях о премировании прописывают, что премии носят стимулирующий или дискреционный характер и могут быть уменьшены или отменены по усмотрению работодателя. Есть еще риск того, что компании будут переходить на нал. Добавлю, что к 2026 году примерно 76% организаций планируют индексировать зарплаты сотрудникам, как правило, на уровень прогнозируемой инфляции», - сообщил он.
Ранее заместитель GR-директора «Авито» Павел Тихонов рассказал в пресс-центре НСН о том, что российская молодежь хочет в среднем получать 56 тысяч рублей в месяц. При этом работодатели готовы конкурировать за юных специалистов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Президент Мексики заявила об «очень хорошей беседе» с Трампом
- Посла РФ вызвали в МИД Армении из-за заявлений в эфире госмедиахолдинга
- В Польше продлили арест российскому археологу Бутягину
- «Скупой платит дважды?»: К чему приведет ежегодная индексация зарплат
- Власти Ирана заявили о полном контроле над ситуацией с протестами
- Елена Землякова покинула пост главы Химок
- В МО РФ заявили о поражении «Орешником» Львовский авиационно-ремонтного завода
- Рабочая проверка: Россияне не смогут отказаться от обязательного похода к психиатру
- Сдавать практику в ГАИ предложили в течение недели после теории
- Мантуров заявил, что предприятия ОПК выполнили все задания гособоронзаказа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru