Власти Ирана заявили о полном контроле над ситуацией с протестами
Власти Ирана полностью контролируют ситуацию с протестами в стране. Как пишет RT, об этом заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.
На встрече с послами иностранных государств, он указал, что обстановка в стране стабилизирована.
Также Аракчи подчеркнул, что протесты были «подстрекаемы и разжигаемы» иностранными элементами, причастных к организации беспорядков будут выслеживать силы безопасности.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает «очень серьёзные» варианты ответа на акции протеста в Иране, не исключено и применение силы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru