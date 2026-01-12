Власти Ирана заявили о полном контроле над ситуацией с протестами

На встрече с послами иностранных государств, он указал, что обстановка в стране стабилизирована.

Также Аракчи подчеркнул, что протесты были «подстрекаемы и разжигаемы» иностранными элементами, причастных к организации беспорядков будут выслеживать силы безопасности.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает «очень серьёзные» варианты ответа на акции протеста в Иране, не исключено и применение силы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

