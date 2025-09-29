Российские войска освободили Кировск в ДНР

Населённый пункт Кировск в Донецкой народной республике (ДНР) перешёл под контроль российской армии. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.

ВС России освободили Шандриголово в ДНР

Отмечается, что населённый пункт был освобождён группировкой войск «Запад».

«В результате наступательных действий на краснолиманском направлении», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ДНР были освобождены населённые пункты Дерилово и Майское, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФСпецоперацияДНРМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры