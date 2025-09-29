Российские войска освободили Кировск в ДНР
29 сентября 202518:53
Населённый пункт Кировск в Донецкой народной республике (ДНР) перешёл под контроль российской армии. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.
Отмечается, что населённый пункт был освобождён группировкой войск «Запад».
«В результате наступательных действий на краснолиманском направлении», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ДНР были освобождены населённые пункты Дерилово и Майское, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
