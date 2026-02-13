«Была встряска»: Как российский бизнес наладил новые связи с Китаем

Российский бизнес подстраивается под новые реалии работы, это затронуло и отношения с Китаем, заявил сенатор РФ от Архангельской области, член комитета Совета Федерации по международным делам Иван Новиков в пресс-центре НСН.

«Взаимный интерес к взаимодействию растет год от года. Мы в отношениях с Китаем прошли некий адаптационный период после 2022 года, была встряска, сейчас выходим на некий новый трек. Понятно, что бизнесмен 2019 года отличается от бизнесмена сейчас, который сотрудничает с Китаем. Раньше можно было просто заехать, купить товар и продать потом, теперь для качественного сопровождения бизнеса нужен и понимающий юрист, понимание логистики. Купить товар не проблема, но как его завезти в РФ или как обеспечить экспорт в Китай», - рассказал он.

По прогнозу председателя Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюня, в 2026 году объём торговли между Россией и Китаем вырастет более чем на 8%. Россия и Китай укрепляют торговлю вопреки санкциям, расчеты в рублях и юанях. Напомним, что недавно Президент РФ и председатель КНР провели переговоры в формате видеоконференции. В Кремле сообщили, что лидеры «пообщались по-настоящему тепло и по-настоящему дружески». Главы государств подвели итоги двусторонних отношений в прошедшем году, определили новые планы по развитию взаимодействия Москвы и Пекина, а также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам.

