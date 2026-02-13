Умер крестный отец и первый тренер Овечкина Александр Филиппов
Экс-защитник сборной СССР по хоккею и клуба «Динамо», тренер Александр Филиппов умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале команды.
Причина смерти Филиппова не называется.
«В составе клуба Александр Николаевич стал двукратным обладателем Кубка СССР и многократным призером чемпионатов СССР. С национальной сборной член Зала славы клуба завоевал золотые медали чемпионата мира 1975 года», - отметили в «Динамо».
Команда выразила соболезнования родным и близким спортсмена, пишет RT.
Александр Филиппов родился в 1951 году в Ташкенте, карьеру хоккеиста он начал в 1969-м, выступая за московский «Локомотив». В 1971—1981 годах спортсмен играл за «Динамо». Позднее Филиппов начал тренерскую карьеру, специалист был первым тренером и крестным отцом хоккеиста Александра Овечкина.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Россия и США обсуждают экономическое сотрудничество
- Песков: Следующий раунд переговоров по Украине пройдет на следующей неделе
- Песков: Россия не отказывалась от доллара, США ограничили транзакции с ним
- Умер крестный отец и первый тренер Овечкина Александр Филиппов
- Журналиста-иноагента Катаева заочно приговорили к году и четырем месяцам колонии
- Отменят из-за Зубарева? Чем рискуют создатели фильма «Скуф»
- Историк Рой Медведев умер на 101-м году жизни
- Между Россией и Китаем впервые с 2020 года запустят пассажирский поезд
- «Братское занижение»: По кому ударит ужесточение утильсбора на авто из ЕАЭС
- Минпросвещения рассказало о степени готовности единых учебников по русскому языку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru