Умер крестный отец и первый тренер Овечкина Александр Филиппов

Экс-защитник сборной СССР по хоккею и клуба «Динамо», тренер Александр Филиппов умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале команды.

Причина смерти Филиппова не называется.

«В составе клуба Александр Николаевич стал двукратным обладателем Кубка СССР и многократным призером чемпионатов СССР. С национальной сборной член Зала славы клуба завоевал золотые медали чемпионата мира 1975 года», - отметили в «Динамо».

Команда выразила соболезнования родным и близким спортсмена, пишет RT.

Александр Филиппов родился в 1951 году в Ташкенте, карьеру хоккеиста он начал в 1969-м, выступая за московский «Локомотив». В 1971—1981 годах спортсмен играл за «Динамо». Позднее Филиппов начал тренерскую карьеру, специалист был первым тренером и крестным отцом хоккеиста Александра Овечкина.

ФОТО: РИА Новости
