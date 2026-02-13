Историк Рой Медведев умер на 101-м году жизни
13 февраля 202612:32
Российский историк Рой Медведев умер в возрасте 100 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его невестку Светлану.
Медведев скончался утром 13 февраля.
«Причина смерти - пока нет вскрытия, я не могу вам сказать, но, скорее всего, сердечная недостаточность», - рассказала собеседница агентства.
Планируется, что прощание с историком пройдет в одинцовском морге 17 февраля.
Рой Медведев — публицист, писатель, кандидат педагогических наук. Автор опубликовал более 35 исторических книг и биографий, в том числе президента России Владимира Путина.
