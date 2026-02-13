Журналиста-иноагента Катаева заочно приговорили к году и четырем месяцам колонии

Суд заочно приговорил журналиста Дениса Катаева (признан в России иностранным агентом) к году и четырем месяцам заключения по делу об уклонении от обязанностей иноагента. Об этом рассказали в прокуратуре Москвы.

«41-летний... Денис Катаев признан виновным по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», - отметили в надзорном ведомстве.

В течение года журналист привлекался к административной ответственности по статье о нарушении порядка деятельности иноагента. Однако Катаев, находясь за пределами РФ, продолжал распространять в мессенджере материалы без необходимой маркировки.

С учетом позиции прокуратуры иноагента заочно приговорили к 1 году 4 месяцам заключения с отбыванием наказания в колонии общего режима. Катаев находится в розыске.

Ранее суд ужесточил приговор журналисту Юрию Дудю (признан в России иностранным агентом) по делу об уклонении от обязанностей иноагента.

