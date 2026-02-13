Песков: Россия и США обсуждают экономическое сотрудничество
В том, что Россия предлагает США экономическое сотрудничество, нет никакого секрета. Как соообщает RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя публикацию Bloomberg о якобы направленном в Вашингтон плане экономического взаимодействия, он указал, что агентством была изложена «достаточно очевидная вещь».
«Эти вопросы фигурируют на повестке дня... Разумеется, мы предлагаем... в этом сотрудничестве заинтересованы потенциально компании двух стран», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что целью США является доминирование в мировой экономике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
