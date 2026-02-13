Песков: Россия и США обсуждают экономическое сотрудничество

Банк России снизил ключевую ставку до 15,5% годовых Песков: Следующий раунд переговоров по урегулированию на Украине состоится на следующей неделе Пять мирных жителей пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области Космический корабль Crew Dragon стартовал к МКС с россиянином борту Солнце улыбнулось Земле, превратившись в гигантский смайлик