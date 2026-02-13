Песков: Россия не отказывалась от доллара, США ограничили транзакции с ним
Россия не отказывалась использовать доллар для транзакций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он рассказал журналистам на брифинге в пятницу.
«Это страна-эмитент, то есть Соединенные Штаты Америки, - они ограничили целый ряд стран в праве использовать доллар. И эти страны... используют альтернативные платежи, альтернативные формы», - подчеркнул представитель Кремля.
По словам Пескова, если американская валюта будет привлекательна, все вернутся к ее использованию.
Вместе с тем пресс-секретарь отметил, что при возвращении транзакций доллару придется выигрывать конкуренцию с альтернативными валютами, национальными денежными единицами, которые используются все шире.
Ранее СМИ сообщили, что Россия подготовила меморандум с предложениями для США, предусматривающими возвращение РФ к расчетам в долларах, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Следующий раунд переговоров по Украине пройдет на следующей неделе
- Песков: Россия не отказывалась от доллара, США ограничили транзакции с ним
- Умер крестный отец и первый тренер Овечкина Александр Филиппов
- Журналиста-иноагента Катаева заочно приговорили к году и четырем месяцам колонии
- Отменят из-за Зубарева? Чем рискуют создатели фильма «Скуф»
- Историк Рой Медведев умер на 101-м году жизни
- Между Россией и Китаем впервые с 2020 года запустят пассажирский поезд
- «Братское занижение»: По кому ударит ужесточение утильсбора на авто из ЕАЭС
- Минпросвещения рассказало о степени готовности единых учебников по русскому языку
- В Москву после первой оттепели снова придут сильные морозы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru