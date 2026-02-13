Песков: Россия не отказывалась от доллара, США ограничили транзакции с ним

«Это страна-эмитент, то есть Соединенные Штаты Америки, - они ограничили целый ряд стран в праве использовать доллар. И эти страны... используют альтернативные платежи, альтернативные формы», - подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, если американская валюта будет привлекательна, все вернутся к ее использованию.

Вместе с тем пресс-секретарь отметил, что при возвращении транзакций доллару придется выигрывать конкуренцию с альтернативными валютами, национальными денежными единицами, которые используются все шире.

Ранее СМИ сообщили, что Россия подготовила меморандум с предложениями для США, предусматривающими возвращение РФ к расчетам в долларах, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

