Армия России освободила Свято-Покровское в ДНР
25 декабря 202512:28
Вооруженные силы России установили контроль над селом Свято-Покровское в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в Минобороны.
«Подразделения «Южной» группировки войск... освободили населенный пункт Свято-Покровское», - отмечается в сообщении.
Российские военные взяли село под контроль в результате решительных действий.
Ранее армия РФ освободила Заречное в Запорожской области, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин поздравил Трампа с Рождеством
- Потребуем Запорожье: Что будет с Украиной через 90 дней
- Петербуржцев предупредили о перебоях с мобильным интернетом в Новый год
- Захарова назвала фейком статью Bloomberg о якобы цели РФ изменить план по Украине
- Минздрав рассматривает проведение эксперимента с передвижными аптеками
- Площадь пожара в порту Темрюка из-за БПЛА выросла до 4 тысяч «квадратов»
- Некукольная доброта: Чего ждать от фильма «Чебурашка 2»
- Посол Индии допустил скорое введение безвиза для российских туристов
- Подтверждаем доходы: Кому откажут в выдаче кредита и ипотеки с 2026 года
- Армия России освободила Свято-Покровское в ДНР
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru