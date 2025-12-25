Армия России освободила Свято-Покровское в ДНР

Вооруженные силы России установили контроль над селом Свято-Покровское в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в Минобороны.

«Подразделения «Южной» группировки войск... освободили населенный пункт Свято-Покровское», - отмечается в сообщении.

Российские военные взяли село под контроль в результате решительных действий.

Ранее армия РФ освободила Заречное в Запорожской области, пишет «Свободная пресса».

