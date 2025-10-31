ВС РФ освободили Новоалександровку в Днепропетровской области
31 октября 202513:28
Под контроль российских войск перешёл ещё один населённый пункт в Днепропетровской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.
Уточняется, что это село Новоалександровка, которое освободили подразделения группировки войск «Восток».
По данным российского военного ведомства, всего за неделю российская армия освободила семь населённых пунктов.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в зоне проведения СВО Вооруженные силы России продвигаются вперёд на всех участках фронта, пишут «Известия».
