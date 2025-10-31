ВС РФ освободили Новоалександровку в Днепропетровской области

Под контроль российских войск перешёл ещё один населённый пункт в Днепропетровской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.

ВС России освободили Садовое и Красногорское

Уточняется, что это село Новоалександровка, которое освободили подразделения группировки войск «Восток».

По данным российского военного ведомства, всего за неделю российская армия освободила семь населённых пунктов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в зоне проведения СВО Вооруженные силы России продвигаются вперёд на всех участках фронта, пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаМинобороны РФСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры