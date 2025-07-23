Россиян призвали не бояться нового штамма коронавируса «Стратус»
Новый штамм коронавируса «Стратус» более заразный, однако менее летальный, сказал НСН Алексей Аграновский.
Новый штамм коронавируса XFG «Стратус» отличается лишь большей заразностью, никаких особенных симптомов у него нет, сказал НСН профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский.
В России выявили 114 случаев заболевания новым штаммом COVID-19 XFG «Стратус». Наибольшая часть случаев заболевания приходится на Москву - 54%, сообщил ранее заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Аграновский отметил, что «Стратус» является родственником омикрона.
«Ничего нового в нем нет. Обывателей это вообще не должно тревожить. Для тех, кто интересуется, могу сказать, что этот штамм - один из ветки омикрона. Новые штаммы появляются регулярно. Самое главное, что про них нужно знать, - что они высокой степени заразности, но малой степени летальны. Заражает хорошо, убивает плохо - вот и вся история. Новые штаммы появляются в результате изменений вируса. Преимущество получают те штаммы, которые хуже нейтрализуются антителами», - сказал собеседник НСН.
По его словам, никаких отличительных симптомов нового штамма нет.
«Особых симптомов нового штамма особо нет - кашель, насморк. Ничего серьезного нет. Надо действовать по обстоятельствам. Если плохо себя чувствуете, то лучше посидеть дома, конечно. Не стоит ходить с острым респираторным вирусным заболеванием и заражать других», - заключил специалист.
Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил НСН, что новый штамм коронавируса XFG «Стратус» не вызовет новую пандемию.
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