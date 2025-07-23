По его словам, никаких отличительных симптомов нового штамма нет.



«Особых симптомов нового штамма особо нет - кашель, насморк. Ничего серьезного нет. Надо действовать по обстоятельствам. Если плохо себя чувствуете, то лучше посидеть дома, конечно. Не стоит ходить с острым респираторным вирусным заболеванием и заражать других», - заключил специалист.

Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил НСН, что новый штамм коронавируса XFG «Стратус» не вызовет новую пандемию.

