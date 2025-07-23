США одобрили ремонтное оборудование для Bradley и HAWK для Украины

Госдепартамент США согласовал возможную поставку Украине оборудования, запчастей и услуг для технического обслуживания боевых машин пехоты Bradley и зенитных ракетных комплексов HAWK. Как сообщили в Минобороны США, общая стоимость обеих сделок может составить до 322 миллионов долларов.

Согласно сообщению Агентства по оборонному сотрудничеству (DSCA), в первую заявку входит техническая поддержка, обучение, публикации, логистика и комплектующие для обслуживания БМП Bradley. Предельная стоимость этой части сделки оценивается в 150 миллионов долларов.