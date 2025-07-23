США одобрили ремонтное оборудование для Bradley и HAWK для Украины

Госдепартамент США согласовал возможную поставку Украине оборудования, запчастей и услуг для технического обслуживания боевых машин пехоты Bradley и зенитных ракетных комплексов HAWK. Как сообщили в Минобороны США, общая стоимость обеих сделок может составить до 322 миллионов долларов.

Согласно сообщению Агентства по оборонному сотрудничеству (DSCA), в первую заявку входит техническая поддержка, обучение, публикации, логистика и комплектующие для обслуживания БМП Bradley. Предельная стоимость этой части сделки оценивается в 150 миллионов долларов.

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Отдельно Киев запросил модернизацию и ремонт компонентов системы ПВО HAWK Phase III. Речь идет о запасных частях, грузовиках, инструментальных комплектах, обучении персонала и сопровождении со стороны подрядчиков и представителей правительства США. Максимальная сумма этой сделки составит 172 миллиона долларов.

В Пентагоне подчеркнули, что обе инициативы не предполагают передачу Украине самих машин или ракет, а направлены на обеспечение ее способности обслуживать уже поставленное ранее вооружение. Там также отметили, что реализация соглашений соответствует внешнеполитическим целям США и отвечает интересам их национальной безопасности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: twitter.com
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