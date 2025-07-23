Мединский: Для встречи Путина и Зеленского нужно готовое соглашение
Переговоры между лидерами России и Украины возможны лишь после предварительной проработки условий соглашения по урегулированию конфликта. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Киевом.
Выступая по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле, Мединский подчеркнул, что встреча на высшем уровне должна завершать процесс согласования, а не служить площадкой для продолжения обсуждений.
По его словам, встреча президентов будет уместна только в том случае, если к ней будет подготовлен финализированный документ.
Третий раунд российско-украинских переговоров состоялся после почти двух месяцев перерыва. Его центральной темой, по словам участников, стали гуманитарные инициативы и возможные условия прекращения огня, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru