Мединский: Для встречи Путина и Зеленского нужно готовое соглашение

Переговоры между лидерами России и Украины возможны лишь после предварительной проработки условий соглашения по урегулированию конфликта. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Киевом.

Выступая по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле, Мединский подчеркнул, что встреча на высшем уровне должна завершать процесс согласования, а не служить площадкой для продолжения обсуждений.