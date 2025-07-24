СМИ: Армения, Азербайджан и США одобрили «Мост Трампа»

По данным портала, меморандум между Арменией, Азербайджаном и США предусматривает создание транспортного коридора «Мост Трампа». Его длинна составит 42 км. Он пройдёт через регион Сюник и соединит Азербайджан с эксклавом Нахичевань. Создание такого коридора было одним из главных требований Азербайджана к Армении после конфликта 2020 года в Нагорном Карабахе.

Ожидается, что Армения сохранит суверенитет над Сюникской областью. Транспортный коридор будет эксплуатироваться частной американской компанией, которая получит 40% доходов, а Армения — 30%.

Также предусматривается размещение на территории Армении контингента США, который будет представлен не регулярными войсками, а ЧВК.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Армения и Азербайджан близки к заключению мирного договора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

