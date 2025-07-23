Россия и Украина провели обмен пленными по договоренностям в Стамбуле

Россия и Украина осуществили обмен пленными в рамках предыдущих договоренностей, достигнутых 2 июня на переговорах в Стамбуле. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 23 июля с подконтрольной Киеву территории была возвращена группа российских военнослужащих. В обмен российская сторона передала Украине группу пленных бойцов Вооруженных сил страны. Все освобожденные россияне в настоящее время находятся на территории Белоруссии, где проходят первичную медицинскую и психологическую помощь. В дальнейшем они будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны для лечения и реабилитации.