Россия и Украина провели обмен пленными по договоренностям в Стамбуле

Россия и Украина осуществили обмен пленными в рамках предыдущих договоренностей, достигнутых 2 июня на переговорах в Стамбуле. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 23 июля с подконтрольной Киеву территории была возвращена группа российских военнослужащих. В обмен российская сторона передала Украине группу пленных бойцов Вооруженных сил страны. Все освобожденные россияне в настоящее время находятся на территории Белоруссии, где проходят первичную медицинскую и психологическую помощь. В дальнейшем они будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны для лечения и реабилитации.

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Обмен стал частью более широкой гуманитарной повестки, обсуждавшейся на стамбульских переговорах. Среди согласованных пунктов: передача тяжелораненых и больных по принципу «всех на всех», обмен военнослужащими в возрасте до 25 лет, а также общий лимит — не менее тысячи человек. Помимо этого, Москва в одностороннем порядке согласилась передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, чьи личности были установлены.

Ранее в этот же день глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что санитарные обмены будут носить бессрочный характер. По его словам, Москва также предложила Украине провести дополнительный обмен по 1200 военнопленных с каждой стороны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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