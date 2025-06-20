Попова: Говорить о победе над коронавирусом еще рано
Говорить о победе над COVID-19 ещё рано. Об этом в интервью РИА Новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она отметила, что «никто никогда не говорит о том, что что-то побеждено», так как вирусы и бактерии «где-нибудь да живут в окружающей среде».
«Поэтому никто сегодня не говорит о победе, о завершении пандемии - да», - сказала Попова.
Она добавила, что исключение составляет лишь натуральная оспа об искоренении которой в мире было объявлено в 1980 году.
Ранее главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что появление нового генетического варианта коронавируса NB.1.8.1 не требует принятия дополнительных ограничительных эпидемиологических мер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Попова: Говорить о победе над коронавирусом еще рано
- РФ и Украина в очередной раз обменялись пленными
- Умер генеральный конструктор системы ПВО Москвы Яков Безель
- В Европе призвали не пускать в Шенгенскую зону участников СВО
- Россиян предупредили о штрафах зв ввоз в страну сувенирных кораллов
- Ефремов может получить роль в спектакле в театре Михалкова
- ВС России освободили Московку в Харьковской области
- Песков заявил, что Россия не упустит преимущество перед Украиной
- В США одобрили первую вакцину от ВИЧ со стопроцентной защитой
- Хуснуллин заявил об отсутствии кризиса в строительной отрасли в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru