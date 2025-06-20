Попова: Говорить о победе над коронавирусом еще рано

Она отметила, что «никто никогда не говорит о том, что что-то побеждено», так как вирусы и бактерии «где-нибудь да живут в окружающей среде».

«Поэтому никто сегодня не говорит о победе, о завершении пандемии - да», - сказала Попова.

Она добавила, что исключение составляет лишь натуральная оспа об искоренении которой в мире было объявлено в 1980 году.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что появление нового генетического варианта коронавируса NB.1.8.1 не требует принятия дополнительных ограничительных эпидемиологических мер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

