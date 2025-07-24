Мединский вышел к журналистам в Стамбуле с толстой папкой

Появилась фотография с главой делегации РФ Владимиром Мединским. У него в руках можно заметить толстую папку.

Москва предложила Киеву идею «коротких перемирий», кроме того был затронут вопрос возможной встречи лидеров двух стран. Касаясь перспектив возможной встречи лидеров России и Украины, Мединский отметил, что она должна «поставить точку», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

