Мединский вышел к журналистам в Стамбуле с толстой папкой

Представители российской делегации в Стамбуле вышли к журналистам после третьего раунда переговоров с украинской стороной, сообщает RT.

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Появилась фотография с главой делегации РФ Владимиром Мединским. У него в руках можно заметить толстую папку.

Москва предложила Киеву идею «коротких перемирий», кроме того был затронут вопрос возможной встречи лидеров двух стран. Касаясь перспектив возможной встречи лидеров России и Украины, Мединский отметил, что она должна «поставить точку», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:УкраинаРоссияВладимир Мединский

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