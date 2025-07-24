Мединский заявил о надежде на четвертый раунд переговоров с Украиной
24 июля 202500:33
Москва надеется, что четвертый раунд переговоров с Киевом состоится, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы российской делегации Владимира Мединского.
«Мы надеемся, что будет», — заявил он журналистам.
Москва предложила Киеву идею «коротких перемирий», кроме того был затронут вопрос возможной встречи лидеров двух стран. Касаясь перспектив возможной встречи лидеров России и Украины, Мединский отметил, что она должна «поставить точку», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru