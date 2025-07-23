СМИ: Имя Трампа фигурирует в материалах дела против Эпштейна
Имя президента США Дональда Трампа упоминается в документах, связанных с делом против финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации Белого дома.
По данным издания, в мае генеральный прокурор США Пэм Бонди и ее заместитель проинформировали Трампа о наличии таких упоминаний в ходе закрытого брифинга. Сообщается, что в рамках изучения объемного массива материалов по делу Эпштейна сотрудники Минюста США обнаружили несколько упоминаний фамилии действующего президента. При этом подчеркивается, что наличие имени в документах не означает автоматического подозрения или нарушения закона.
Власти США ранее заявляли, что в ходе расследования не было установлено существования так называемого «списка клиентов» Эпштейна или фактов шантажа со стороны финансиста. Однако в феврале Пэм Бонди в интервью Fox News сообщила, что документы по делу находятся у нее «на столе» и ожидают изучения. Позднее она пояснила, что речь шла не о списке клиентов, а о следственных материалах.
16 июля Дональд Трамп назвал сообщения о его возможной связи с делом Эпштейна «очередной аферой демократов». Два дня спустя он обратился к генпрокурору с требованием обнародовать стенограммы заседаний по делу. Для этого потребуется согласие судов во Флориде и Нью-Йорке, где рассматривались эпизоды. Ранее суд Флориды уже отказал в раскрытии документов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Имя Трампа фигурирует в материалах дела против Эпштейна
- Рынок отреагировал снижением на итоги переговоров России и Украины в Стамбуле
- США одобрили ремонтное оборудование для Bradley и HAWK для Украины
- Россия и Украина провели обмен пленными по договоренностям в Стамбуле
- До «точки» далеко: Третий раунд переговоров России и Украины не стал прорывом
- Мединский: Для встречи Путина и Зеленского нужно готовое соглашение
- Россия предложила Украине краткие перемирия для эвакуации раненых и тел
- Мединский: Украина удерживает около 30 мирных жителей Курской области
- Депутат посоветовал указывать цель перевода, чтобы избежать блокировки
- Мединский: Россия передала Украине более семи тысяч тел бойцов ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru