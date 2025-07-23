СМИ: Имя Трампа фигурирует в материалах дела против Эпштейна

Имя президента США Дональда Трампа упоминается в документах, связанных с делом против финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации Белого дома.

По данным издания, в мае генеральный прокурор США Пэм Бонди и ее заместитель проинформировали Трампа о наличии таких упоминаний в ходе закрытого брифинга. Сообщается, что в рамках изучения объемного массива материалов по делу Эпштейна сотрудники Минюста США обнаружили несколько упоминаний фамилии действующего президента. При этом подчеркивается, что наличие имени в документах не означает автоматического подозрения или нарушения закона.