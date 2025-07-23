СМИ: Имя Трампа фигурирует в материалах дела против Эпштейна

Имя президента США Дональда Трампа упоминается в документах, связанных с делом против финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации Белого дома.

По данным издания, в мае генеральный прокурор США Пэм Бонди и ее заместитель проинформировали Трампа о наличии таких упоминаний в ходе закрытого брифинга. Сообщается, что в рамках изучения объемного массива материалов по делу Эпштейна сотрудники Минюста США обнаружили несколько упоминаний фамилии действующего президента. При этом подчеркивается, что наличие имени в документах не означает автоматического подозрения или нарушения закона.

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Власти США ранее заявляли, что в ходе расследования не было установлено существования так называемого «списка клиентов» Эпштейна или фактов шантажа со стороны финансиста. Однако в феврале Пэм Бонди в интервью Fox News сообщила, что документы по делу находятся у нее «на столе» и ожидают изучения. Позднее она пояснила, что речь шла не о списке клиентов, а о следственных материалах.

16 июля Дональд Трамп назвал сообщения о его возможной связи с делом Эпштейна «очередной аферой демократов». Два дня спустя он обратился к генпрокурору с требованием обнародовать стенограммы заседаний по делу. Для этого потребуется согласие судов во Флориде и Нью-Йорке, где рассматривались эпизоды. Ранее суд Флориды уже отказал в раскрытии документов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:РасследованиеСШАДональд Трамп

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